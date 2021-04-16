У Києві сталась смертельна ДТП с маршруткою (фото)

В аварії загинула жінка-пішоход, яка переходила дорогу у недозволеному місці – вона отримала травми несумісні з життям

У п'ятницю, 16 квітня, у Києві маршрутний автобус збив жінку-пішохода.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Аварія сталась у Дарницькому районі Києва, на вулиці Ревуцького жінка намагалась перебігти дорогу в невстановленому місці, її збила маршрутка.

В результаті аварії від отриманий травм жінка померла на місці аварії. На місці працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.

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Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням і наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка в результаті отриманих травм померла на місці. Від удару, в маршрутному таксі лопнуло скло в кабіні водія.

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