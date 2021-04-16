У Києві сталась смертельна ДТП с маршруткою (фото)

У п'ятницю, 16 квітня, у Києві маршрутний автобус збив жінку-пішохода.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Аварія сталась у Дарницькому районі Києва, на вулиці Ревуцького жінка намагалась перебігти дорогу в невстановленому місці, її збила маршрутка.
В результаті аварії від отриманий травм жінка померла на місці аварії. На місці працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.
Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням і наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка в результаті отриманих травм померла на місці. Від удару, в маршрутному таксі лопнуло скло в кабіні водія.
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