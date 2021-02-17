У Києві пропала 16-річна дівчина: прикмети

У Києві пропала 16-річна дівчина.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.
Дівчина на початку грудня пішла з притулку.
"У грудні в Деснянське управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з повідомленням про зникнення Кондик Терези Василівни, 12.04.2004 року народження, яка пішла з притулку і не повернулася", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці почали кримінальне провадження і проводять пошуки зниклої.
Прикмети:
- на вигляд 16 років,
- зріст 168-170 см,
- середньої статури,
- волосся русяве, середньої довжини,
- карі очі.
Дівчина була одягнена в чорну куртку, чорні штани, кросівки із зеленими вставками і темну шапку. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102.
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