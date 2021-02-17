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У Києві пропала 16-річна дівчина: прикмети

17 лютого, 18:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дівчина пішла з притулку ще на початку грудня

У Києві пропала 16-річна дівчина.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

Дівчина на початку грудня пішла з притулку.

"У грудні в Деснянське управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з повідомленням про зникнення Кондик Терези Василівни, 12.04.2004 року народження, яка пішла з притулку і не повернулася", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці почали кримінальне провадження і проводять пошуки зниклої.

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Прикмети:

  • на вигляд 16 років,
  • зріст 168-170 см,
  • середньої статури,
  • волосся русяве, середньої довжини,
  • карі очі.

Дівчина була одягнена в чорну куртку, чорні штани, кросівки із зеленими вставками і темну шапку. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102.

Раніше ми писали, що в Польщі при загадкових обставинах зник українець.

Нагадаємо, в Карпатах четверту добу шукають заблукалого киянина. Дивіться відео:

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Київ поліція пропала зникла людина

Джерело: Сьогодні

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