У Києві пропала 16-річна дівчина: прикмети

Дівчина пішла з притулку ще на початку грудня

У Києві пропала 16-річна дівчина.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

Дівчина на початку грудня пішла з притулку.

"У грудні в Деснянське управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з повідомленням про зникнення Кондик Терези Василівни, 12.04.2004 року народження, яка пішла з притулку і не повернулася", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці почали кримінальне провадження і проводять пошуки зниклої.

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Прикмети:

на вигляд 16 років,

зріст 168-170 см,

середньої статури,

волосся русяве, середньої довжини,

карі очі.

Дівчина була одягнена в чорну куртку, чорні штани, кросівки із зеленими вставками і темну шапку. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102.

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