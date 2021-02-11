У Києві провалився асфальт прямо на проїзній частині: рух обмежено (фото, відео)

У Києві на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.
"Рух обмежено", – йдеться в повідомленні.
У Мережі з'явилося відео інциденту.
Раніше ми писали, що в Києві в Солом'янському районі, біля зупинки Білгородська провалився асфальт.
Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк