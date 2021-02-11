Русский
$ 27,77
33,67
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві провалився асфальт прямо на проїзній частині: рух обмежено (фото, відео)

11 лютого, 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Очевидці виклали в Мережу відео з місця події

У Києві на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Рух обмежено", – йдеться в повідомленні.

У Мережі з'явилося відео інциденту.

В тренді
"Ми об'єдналися, працювали і сміялися" – кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто
Реклама

Раніше ми писали, що в Києві в Солом'янському районі, біля зупинки Білгородська провалився асфальт.

Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ провалився асфальт рух транспорту

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)Надзвичайні події
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)Надзвичайні події
Під телеканалом
Під телеканалом "НАШ" зіткнення: вимагають закрити канал (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти