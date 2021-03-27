У Києві провалився асфальт прямо на проїжджій частині: рух ускладнений (фото, відео)

У Святошинському районі Києва 27 березня провалився асфальт.

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Про це повідомляє Патрульна поліція в Telegram.

Так, на вулиці Жмеринській, 10, тепер аварійна ділянка дороги.

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"Рух ускладнений від Кільцевої дороги", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві в Солом'янському районі, біля зупинки "Білгородська" провалився асфальт.

Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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