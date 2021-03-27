У Києві провалився асфальт прямо на проїжджій частині: рух ускладнений (фото, відео)

У Святошинському районі Києва 27 березня провалився асфальт.
Про це повідомляє Патрульна поліція в Telegram.
Так, на вулиці Жмеринській, 10, тепер аварійна ділянка дороги.
"Рух ускладнений від Кільцевої дороги", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Києві в Солом'янському районі, біля зупинки "Білгородська" провалився асфальт.
Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.
Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк