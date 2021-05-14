У Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір

Поліцейські затримали підозрюваного на вокзалі в Білій Церкві, мотиви чоловіки поки не відомі

У Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Зазначається, що вбивство сталося вночі 14 травня у Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.

Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство – поки невідомо.

Зараз поліцейські з'ясовують всі деталі злочину.

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Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках, у його квартирі знайшли двох загиблих. Одному з жертв вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.

Крім того, нещодавно в селі Тарасівка Київської області сталося жорстоке вбивство – 31-річний таксист убив власну тітку.