У Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір

У Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Зазначається, що вбивство сталося вночі 14 травня у Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.
Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство – поки невідомо.
Зараз поліцейські з'ясовують всі деталі злочину.
Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках, у його квартирі знайшли двох загиблих. Одному з жертв вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.
Крім того, нещодавно в селі Тарасівка Київської області сталося жорстоке вбивство – 31-річний таксист убив власну тітку.