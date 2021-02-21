У Києві п'яний водій втікав від поліції і збив двох людей (фото і відео)

Чоловік намагався сховатися від поліцейської погоні й вилетів на тротуар, а там були люди

У Києві на проспекті Науки сталася п'яна ДТП із втечею від поліції і травмуванням двох пішоходів. Про це повідомляє Київ оперативний.

Аварія сталася через водія Mercedes. Він нібито був п'яний і намагався сховатися від поліції: вискочив на тротуар, де в'їхав в інше авто і збив чоловіка та жінку. Чоловік відбувся переляком, а от жінку довелося госпіталізувати.

Кажуть, що цього водія вже не вперше ловлять за п'яне водіння.

Затриманий водій (з дредами). Фото: Сергій Філімонов

Активіст Сергій Філімонов якраз в цей момент перебував поруч.

"Поїхали з дружиною і сином в магазин. Тільки припаркувалися, бачимо, як Mercedes збиває чоловіка і жінку. Підбіг, підняв жінку, відніс вбік, швидше за все, у неї зламана нога. Побіг до машини подивитися, чи не постраждав там хто. А там уже поліція. Виявляється "гусь" втікав від них, врізався в машину, в якій була маленька дитина, і вилетів на тротуар, де збив людей. Швидше за все, у стані наркотичного сп'яніння", – розповів він і показав фото.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер, якщо п'яне водіння призвело до травмування або смерті, реальний тюремний строк.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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