У Києві п'яний водій потрапив у ДТП: постраждала 5-річна дитина (фото)

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці

Постраждалих водія та дитину госпіталізували/Фото: патрульна поліція Київської області, колаж: "Сьогодні"

У Київській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії постраждала 5-річна дитина.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Автопригода за участю авто Opel Vectra сталася поблизу міста Макарів у напрямку Житомира. За попередньою інформацією, водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник. В салоні авто перебувала 5-річна дитина. Обох потерпілих ушпиталено до лікарні. Обставини встановлюватимуть слідчі.

Попереджають, що внаслідок аварії можливе ускладнення руху.

Попередньо відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння/Фото: патрульна поліція Київської області

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Автомобіль в'їхав у відбійник/Фото: патрульна поліція Київської області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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