У Києві п'яний водій протаранив авто копів, постраждала патрульна (відео)

Всього в ДТП потрапили чотири машини

У Києві водій з ознаками сп'яніння спровокував ДТП за участю чотирьох автомобілів, серед них авто патрульної поліції.

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Як розповіли в пресслужбі столичної патрульної поліції, аварія сталася ввечері 13 січня. Екіпаж патрульних на автомобілі Skoda зупинився на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе, щоб повернути ліворуч.

Раптово вони відчули потужний удар: у службовий автомобіль на повному ходу в'їхав Ford. Внаслідок зіткнення Skoda відкинуло вперед на авто Chevrolet. Після удару Ford вилетів на сусідню смугу та скоїв ще одне зіткнення з автомобілем Mazda.

У ДТП отримала травми інспектор патрульної поліції, її госпіталізували.

У водія Ford виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд приладом "Драгер", результат – 2,47 проміле, що більш ніж у 12 разів перевищує допустимий рівень.

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З'ясовувати обставини пригоди будуть слідчі.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові патрульні врізалися в стовп.

Також нагадаємо, в Одесі автомобіль патрульних потрапив у масштабну аварію. Машина Toyota Prius протаранила мікроавтобус Renault Trafic служби доставляння води.

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