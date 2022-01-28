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У Києві розстріляли ще одне авто. У водія вкрали 10 млн гривень (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 10:32
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У Києві розстріляли авто
У Києві розстріляли авто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голосіївському районі Києва вночі 28 січня розстріляли автомобіль на вулиці Паньківській. За словами водія, який дивом залишився живим, у нього вкрали близько 10 мільйонів гривень.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.

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"Так, такий факт був. Ведеться розслідування. Щодо вкрадених грошей інформація уточнюється. Встановлюємо всі деталі нападу", – повідомили у поліції Києва.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 187, частина 4 – "Розбій". Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Найпоширеніші злочини – грабіж та крадіжка

За статтею "Крадіжка" у різні роки була така кількість правопорушень:

  • 2013 рік – 242 769;
  • 2014 – 226 833;
  • 2015 – 273 756;
  • 2016 – 312 172;
  • 2017 – 261 282;
  • 2018 – 238 492;
  • 2019 – 197 564;
  • 2020 – 138 562.

При цьому кількість кримінальних справ за статтею "Грабіж" з 2013 року знизилася майже втричі:

  • тоді за рік було 22 695 порушень;
  • у 2020 році – 7 492.

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