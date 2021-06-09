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У Києві викрили неповнолітнього педофіла

9 червня 2021 18:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чи підтвердиться ця інформація, встановить слідство

Юний педофіл зізнався на камеру в злочині. Фото: Дарниця Life

Юний педофіл зізнався на камеру в злочині. Фото: Дарниця Life

У Києві на підлітка, який розбещував дітей, відкрили кримінальне провадження. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва, подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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У Мережі з'явилося відео, на якому хлопець зізнався на камеру в скоєному. Інцидент стався на столичних Позняках по вулиці Драгоманова, 5.

"Місцеві жителі зловили хлопця, який в кущах біля будинку змушував займатися оральним і анальним сексом дітей", – пишуть у повідомленні.

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У поліції Києва нам повідомили, що дана подія внесена в ЕРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань.

"На цей момент правоохоронці проводять перевірку, встановлюються потерпілі. Ми з'ясовуємо всі обставини даної події. Чи підтвердиться ця інформація, встановить слідство", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва.

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Раніше ми писали, що в Одесі педофіл згвалтував школярку. Молодий чоловік відправляв дівчинці відео з порнографією, листувався з нею про секс і випросив фотографії в оголеному вигляді.

Нагадаємо, що в Сумській області викрили педофіла, який накинувся на дитину в під'їзді.

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