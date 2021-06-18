У Києві дитина впала з третього поверху недобудови

Рятувальники дістали дитину з недобудови, який впав з третього поверху. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП. Впала дитина і потребував допомоги рятувальників.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.
Рятувальники з'ясували, що в триповерховій недобудованій будівлі, гуляли підлітки і один з них впав з 3-поверху на 2-й.
"Вогнеборці за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх та за допомогою медичних нош доставили хлопчика 2007 року народження медикам", – йдеться в повідомленні.
Підлітка з діагнозом – забій спини і тазу, госпіталізували в дитячу лікарню "Охматдит".
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