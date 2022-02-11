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У Києві із заводу "Радар" вкрали обладнання для військових літаків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 19:19
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Суму завданих збитків на цей час не встановлено
У столиці обікрали завод
У столиці обікрали завод / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідомі вкрали з одного з цехів АТ Київський завод "Радар" блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується у літаках сімейства "Су".

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

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Інцидент стався ще в ніч на 9 лютого, а зловмисники "ретельно готували крадіжку та вчинили її, незважаючи на посилені заходи щодо технічної захищеності".

"За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора", – йдеться у повідомленні.

Суму завданих збитків на даний час не встановлено.

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Працівників "Укрзалізниці" зловили на крадіжці

На Рівненщині працівників філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили на крадіжці палива.

Правоохоронці з'ясували, що група працівників уранці та ввечері відкачувала з маневрових тепловозів паливо. Таким чином вони привласнювали та продавали від 15 до 30 тонн щомісяця. Щоб довести вину підозрюваний, поліцейські "закупили" 200 літрів викраденого палива.

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