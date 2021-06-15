У Києві збили на смерть велосипедиста на Окружній: на місці затор (фото)

Велосипедиста нібито штовхнув п'яний перехожий і він впав під машину

Патрульні працюють на місці аварії. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

У Києві 15 червня сталася смертельна аварія на Окружній дорозі. Велосипедист під час падіння вдарився головою об бордюр і отримав черепно-мозкову травму. В патрульній поліції Києва кореспонденту "Сьогодні" факт ДТП підтвердили.

НП подія сталася на перехресті Сім'ї Сосніних.

"Частина мозку випала на асфальт. Смерть настала миттєво", – пишуть у Мережі.

На місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовують деталі ДТП. За словами очевидців, велосипедиста нібито штовхнув п'яний перехожий і він впав під автомобіль та вдарився головою об бордюр. Чи так це, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Через ДТП велика пробка на Окружній дорозі. Про це свідчать дані Google maps.

За інформацією волонтерів, які займаються безпекою на дорогах, чоловіка, який штовхнув велосипедиста, затримали. Однак у поліції поки цього не підтверджують.

Нагадаємо, в Миколаєві водій за добу скоїв 18 ДТП, а потім тікав від поліції.

Крім того, в Одесі автомобіль на швидкості врізався стовп. В результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей померли.