У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)

Вогонь гасили більше двох десятків рятувальників, але людям допомогти не вдалося

У Києві сталася пожежа в недобудованій лазні, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сталося це вночі у Святошинському районі у прибудованій лазні до приватного 2-поверховому будинку по вул. Якова Качури

"У 2-поверховому нежилому будинку на 1-му поверсі в кімнаті відпочинку виникла пожежа. У результаті пожежі сталося руйнування дерев'яного перекриття між першим і другим поверхами. В ході розбирання металевих конструкцій були виявлені тіла трьох осіб, дані яких встановлюються. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 кв. м", – йдеться в повідомленні.

В гасінні пожежі були задіяні 25 осіб і 6 одиниць техніки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в суботу ввечері у Деснянському районі Києва прогримів вибух. Так рвонуло, що у сусідньому будинку повилітали шибки.

Також ми писали, що 7 березня в столиці вбили жінку-поліцейського. Святослава Петрова пропрацювала у поліції майже 15 років. Стало відомо, що правоохоронці вже затримали підозрювану у вбивстві.

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