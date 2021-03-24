У Києві знову горить будинок на Саксаганського (фото, відео)

У Києві в будинку по вулиці Саксаганського, 38, сталася масштабна пожежа.

Реклама

Про це повідомляє Nonna Stefanova в Facebook.

У цій будівлі на першому поверсі знаходиться бар "Бездельники".

Реклама

"Той де вже була пожежа у березні 2015, і де загинуло двоє пожежників. Дуже хочеться комусь його спалити, щоб поставити багаторповерхівку. А то в кожному закамарку і дворику Саксаганського і Жилянської вже втулили хмарочоси, тепер черга знесення малої забудови", – написала вона.

Як повідомляють в прямому ефірі телеканалу "Україна 24", поки інформації про потерпілих немає. А рух транспорту вулицею Саксаганського тимчасово перекрили, оскільки на місці працює велика кількість рятувальної техніки.

Пожежі присвоїли ранг підвищеної небезпеки, рятувальники працюють за допомогою автодрабин, розбивають вікна в будівлі, щоб задіяти додаткові стволи на гасіння пожежі.

Реклама

"Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. Існує загроза розповсюдження вогню на другий поверх. Складність в тому, що дуже складна конструкція будівлі, є дерев'яні перекриття і перегородки, різні входи і не можна зайти тільки з одного входу", – говорить речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, після прибуття перших підрозділів рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб, які перебували всередині. Задіяно 6 одиниць спецтехніки та близько 25 чоловік особового складу. Але також на місце їде додаткова техніка – центр міста, затори, рух ускладнений.

Реклама

Про причини пожежі поки рано говорити, неясно, де саме почалася пожежа, на горищі чи в іншому місці будівлі.

Раніше ми писали, що в Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа. У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині сталася пожежа в двоповерховій лікарні, з будівлі були евакуйовані 23 особи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама