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У Києві знову горить будинок на Саксаганського (фото, відео)

24 березня, 15:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Існує загроза розповсюдження вогню на другий поверх будівлі

У Києві в будинку по вулиці Саксаганського, 38, сталася масштабна пожежа.

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Про це повідомляє Nonna Stefanova в Facebook.

У цій будівлі на першому поверсі знаходиться бар "Бездельники".

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"Той де вже була пожежа у березні 2015, і де загинуло двоє пожежників. Дуже хочеться комусь його спалити, щоб поставити багаторповерхівку. А то в кожному закамарку і дворику Саксаганського і Жилянської вже втулили хмарочоси, тепер черга знесення малої забудови", – написала вона.

Як повідомляють в прямому ефірі телеканалу "Україна 24", поки інформації про потерпілих немає. А рух транспорту вулицею Саксаганського тимчасово перекрили, оскільки на місці працює велика кількість рятувальної техніки.

Пожежі присвоїли ранг підвищеної небезпеки, рятувальники працюють за допомогою автодрабин, розбивають вікна в будівлі, щоб задіяти додаткові стволи на гасіння пожежі.

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"Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. Існує загроза розповсюдження вогню на другий поверх. Складність в тому, що дуже складна конструкція будівлі, є дерев'яні перекриття і перегородки, різні входи і не можна зайти тільки з одного входу", – говорить речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, після прибуття перших підрозділів рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб, які перебували всередині. Задіяно 6 одиниць спецтехніки та близько 25 чоловік особового складу. Але також на місце їде додаткова техніка – центр міста, затори, рух ускладнений.

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Про причини пожежі поки рано говорити, неясно, де саме почалася пожежа, на горищі чи в іншому місці будівлі.

Раніше ми писали, що в Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа. У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.

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Київ дім горить саксаганського пожежа

Джерело: Сьогодні

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