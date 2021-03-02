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У Києві зі школи по тривозі вивели всіх дітей – що сталося (фото)

2 березня, 17:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Навчальний процес цього дня скасували

Старшокласник розпорошив газовий балончик у приміщенні гімназії №290 на вулиці Ревуцького в Києві. Тому навчання довелося зупинити і вивести дітей на вулицю.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.

Відзначають, що деякі діти на вулиці плювали, терли очі і плакали. Молодші класи злякалися.

"Всім батькам зателефонували і попросили забрати дітей зі школи. Навчальний процес цього дня скасовано. На місці працює поліція", – йдеться в повідомленні.

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Тепер у цій події розбиратиметься поліція.

Раніше ми писали, що батьки по всій Україні діляться історіями про те, як здають у фонд школи чи дитячого садка сотні гривень, а потім не розуміють, куди йдуть ці гроші.

Нагадаємо, життя школярів і батьків в Україні чекають серйозні зміни. Після дев'ятого класу учні навчатимуться в ліцеях, які замінять старшу школу.

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Джерело: Сьогодні

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