У Києві зі школи по тривозі вивели всіх дітей – що сталося (фото)

Старшокласник розпорошив газовий балончик у приміщенні гімназії №290 на вулиці Ревуцького в Києві. Тому навчання довелося зупинити і вивести дітей на вулицю.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.
Відзначають, що деякі діти на вулиці плювали, терли очі і плакали. Молодші класи злякалися.
"Всім батькам зателефонували і попросили забрати дітей зі школи. Навчальний процес цього дня скасовано. На місці працює поліція", – йдеться в повідомленні.
Тепер у цій події розбиратиметься поліція.
Раніше ми писали, що батьки по всій Україні діляться історіями про те, як здають у фонд школи чи дитячого садка сотні гривень, а потім не розуміють, куди йдуть ці гроші.
Нагадаємо, життя школярів і батьків в Україні чекають серйозні зміни. Після дев'ятого класу учні навчатимуться в ліцеях, які замінять старшу школу.
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