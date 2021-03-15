У Києві повідомили про замінування ТРЦ (відео)

У Києві 15 березня "мінували" ТРЦ Gulliver.
Про це повідомляє DTP.Kiev в Telegram.
З торгового центру евакуювали всіх відвідувачів і співробітників.
"Повідомляється про мінування ТРЦ Gulliver", – написали в пабліку.
Вхід торгового центру оточений. Очікують спецслужби.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі повідомили про замінування 185 дитячих садків міста, з них 128 – комунальні.
Також нагадаємо, в Одесі першокласниця "замінувала" школу. Дівчинка пояснила, що дуже хотіла скоріше піти додому і пограти з котиком.
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