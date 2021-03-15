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У Києві повідомили про замінування ТРЦ (відео)

15 березня, 12:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Евакуювали всіх відвідувачів і співробітників

У Києві 15 березня "мінували" ТРЦ Gulliver.

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Про це повідомляє DTP.Kiev в Telegram.

З торгового центру евакуювали всіх відвідувачів і співробітників.

"Повідомляється про мінування ТРЦ Gulliver", – написали в пабліку.

Вхід торгового центру оточений. Очікують спецслужби.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі повідомили про замінування 185 дитячих садків міста, з них 128 – комунальні.

Також нагадаємо, в Одесі першокласниця "замінувала" школу. Дівчинка пояснила, що дуже хотіла скоріше піти додому і пограти з котиком.

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Київ сапери поліція трц мінер анонім спецслужби

Джерело: Сьогодні

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