У Києві повідомили про замінування університету (відео)

Всіх, хто був усередині будівлі, евакуювали

В приміщенні було близько 400 людей / Колаж "Сьогодні"

У Києві замінували національний педагогічний університет ім. Драгоманова. Всіх студентів та викладачів вишу евакуювали.

Подробиці

"З педагогічного університету евакуйовано близько 400 людей. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. Перевіряється інформація про мінування", – повідомила "Сьогодні" пресофіцер Шевченківського управління поліції Анна Зубрева.

Покарання для "жартівників"

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Покарання за неправдиве мінування в Україні досить суворе – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" складно. Всього вручають досить мало підозр винуватцям. Однак є і реальні терміни. У Львові суд засудив непрацюючого громадянина, який "замінував" дитячий садок №1 Львова, до 3 років в'язниці умовно.

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