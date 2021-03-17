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У Києві рятувальники дістали з батареї африканського їжака (фото)

17 березня, 14:21

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Рятувальники вжили всіх необхідних заходів

У Києві дістали з батареї африканського їжака.

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Про це повідомляє Команда порятунку тварин в Facebook.

Так, вночі повідомили, що в житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.

"Рятувальники вжили необхідних заходів для охолодження постраждалого, ізоляції його від розпеченої труби і запобігання отримання теплового удару. Далі система опалення була відключена і гаряча вода з неї злита. Після чого, за допомогою болгарки, проведено обережне розширення щілини між секціями, без порушення цілісності конструкції ", – йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що особливу складність в отриманні становило те, що їжак, незважаючи на те, що африканський, від стресу постійно намагався згорнутися в клубок, що доставляло додаткових складнощів.

У команді порятунку тварин нам розповіли, що з їжачком все нормально. Він втратив пару колючок на голові і від гарячої батареї обпік трохи лапки.

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"Закликаємо громадян уважно стежити за своїми тваринами і не відпускати їх з клітки навіть в межах будинку, інакше вони можу потрапити в неприємні ситуації, як врятований нами їжачок", – розповіли сайту "Сьогодні" в команді порятунку тварин.

Раніше ми писали, як взяти тварину з притулку.

Нагадаємо, ми розповідали, що в зоопарку в Мелітополі також народилися двоє камерунських карликових баранів. Порода потрапила в Україну з Африки.

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Київ тварини рятувальники батарея ежи

Джерело: Сьогодні

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