У Києві рятувальники дістали підлітка з яру (фото)

Вчора, 17 січня, на вулиці Тимірязєвській, 1 у Печерському районі Києва рятувальники дістали підлітка з яру.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

На території Ботанічного саду ім. М.М. Гришко з дерева в яр по схилу близько 60 метрів впав підліток 2004 року народження.

"Рятувальники за допомогою носилок транспортували хлопця в карету швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

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За словами свідків, хлопець вирішив зістрибнути з дерева і, вдарившись, скотився вниз. Підліток протягом певного часу перебував без свідомості, тому громадяни викликали швидку допомогу та рятувальників.

Раніше ми повідомляли, що на канатній дорозі в Карпатах застрягли туристи з дітьми. До рятувальної операції залучалися 17 бійців гірничо-рятувального загону і три одиниці техніки.

Також нагадаємо, на українському гірськолижному курорті Драгобрат стався інцидент – під час руху від крісел підйомника відірвалася деталь і разом з нею вниз впали дві людини.

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