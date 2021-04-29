У Києві врятували кота, який зірвався з даху ліфта і виявився замкнений у підвалі (фото)

В Києві на вулиці Курчатова кошеня заліз у шахту ліфта і почав кататися на даху ліфтової кабіни. На рівні приблизно шостого поверху він зірвався з даху, провалився в щілину між гратчастої стіною шахти і кабіною, і звалився вниз, на дно.

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Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Коли рятувальники приїхали на місце, то кіт вже зник з шахти і виявився в підвалі. Так як ключів від підвалу не виявилося, рятувальникам довелося зрізати замок і шукати кота в підвалі.

"В процесі робіт з розкриття двері із-за рогу вийшов і підійшов до рятувальної машині білий кіт, точно такий же, як потерпілий. Частина свідків вирішила, що він дивом уцілів, і просили припинити роботу, але знайшлися люди, які запевняли, що в підвалі живе кілька однакових білих котів, і наполягли на продовженні пошуків, тому що цей кіт зовсім не виглядав як тільки що впавший з даху", – розповідають в повідомленні рятувальники тварин.

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Пораненого кота все-таки виявили.

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"Він сидів на трубі, з рота і носа у нього текла кров" , – додають в повідомленні.

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На момент госпіталізації виявлена важка черепно-мозкова травма. Кота стабілізують. Стан важкий. Потерпілому коту дали кличку Ліфтер.

Раніше ми писали, що в Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.

Нагадаємо, що у Львові провели операцію з порятунку кошеняти. Так, виявилося в трубі тварина не відразу захотіло вилазити назовні.