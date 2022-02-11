У Києві серед білого дня "гангстер" загрожував людям пістолетом (відео)

Між чоловіком та охороною житлового комплексу виник конфлікт

У столиці затримали хулігана зі зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Нижньогольова (Солом'янський район) чоловік погрожував пістолетом охороні житлового комплексу. Крім того, під "роздачу" потрапила ще й дівчина, яка проходила повз нього.

У поліції сайту "Сьогодні" розповіли, що між чоловіком та охороною житлового комплексу виник конфлікт. Що спричинило, поки що невідомо.

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"Чоловік дістав попередньо стартовий пістолет і зробив кілька пострілів. Його затримали. Ніхто з людей не постраждав. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини та причини конфлікту", – розповіли нам у поліції Солом'янського району.

У Запоріжжі чоловік погрожував пістолетом працівникам ковзанки

У Запоріжжі чоловік погрожував працівникам місцевої ковзанки пістолетом через прострочений абонемент. Ті викликали поліцію.

Місцевий 36-річний мешканець не погодився, що його абонемент закінчився раніше, ніж він розраховував. Доплатити чи залишати ковзанку чоловік не збирався.

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