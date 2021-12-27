У Києві терміново евакуюють людей із ТЦ "Глобус" – що сталося

Хвиля "мінувань" у столиці триває, цього разу вибір припав на ТЦ "Глобус" – що відбувається на місці

У Києві "замінували" "Глобус" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері 27 грудня невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста. Станов на 19:00 триває евакуація людей.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.

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Наразі на місці знаходяться правоохоронці.

"Надійшло повідомлення про замінування, проводиться огляд та евакуація", – йдеться у повідомленні.

Хвиля "мінувань" у столиці

За останні кілька днів у Києві почастішали випадки "мінування" об'єктів інфраструктури: