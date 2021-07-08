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У Києві сварка на касі супермаркету закінчилася різаниною (фото)

8 липня 2021 21:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Між відвідувачами, які стояли в черзі до каси, виник конфлікт і один з них дістав розкладний ніж

На місці події / колаж "Сьогодні"

На місці події / колаж "Сьогодні"

У Києві через конфлікт на касі супермаркету один із відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт, потерпілого госпіталізували.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

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Інцидент стався у магазині на проспекті Маршала Рокоссовського, повідомлення про нього надійшло в четвер, 8 липня, на лінію 102.

На місці події правоохоронці з'ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.

Свідки інциденту викликали швидку допомогу і потерпілого невідкладно госпіталізували.

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Поліції вдалося відразу затримати підозрюваного – ним виявився 23-річний житель Києва, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців

Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в приватному секторі Одеси чоловік причепився до незнайомця через його зовнішність, після чого накинувся з ножем.

Ми також писали, що в Харкові під час конфлікту в кафе "Молодість" один із відвідувачів вдарив іншого ножем – чоловіки посварилися через приналежність Криму.

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