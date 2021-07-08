У Києві сварка на касі супермаркету закінчилася різаниною (фото)

На місці події / колаж "Сьогодні"
У Києві через конфлікт на касі супермаркету один із відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт, потерпілого госпіталізували.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.
Інцидент стався у магазині на проспекті Маршала Рокоссовського, повідомлення про нього надійшло в четвер, 8 липня, на лінію 102.
На місці події правоохоронці з'ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.
Свідки інциденту викликали швидку допомогу і потерпілого невідкладно госпіталізували.
Поліції вдалося відразу затримати підозрюваного – ним виявився 23-річний житель Києва, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців
Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, в приватному секторі Одеси чоловік причепився до незнайомця через його зовнішність, після чого накинувся з ножем.
Ми також писали, що в Харкові під час конфлікту в кафе "Молодість" один із відвідувачів вдарив іншого ножем – чоловіки посварилися через приналежність Криму.