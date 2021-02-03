У Києві зіткнулися дві фури: на місці велика пробка

Перекрито три смуги в бік Жулянського шляхопроводу

У Києві 3 лютого на Великій Кільцевій дорозі зіткнулися дві фури.

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Про повідомляє Київ Зараз в Telegram.

"Перекрито три смуги в бік Жулянського шляхопроводу", – йдеться в повідомленні.

В результаті аварії на місці утворилася пробка.

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Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами , У водія під час руху стався інфаркт.

Крім того, в ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.

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