У Києві зіткнулися дві фури: на місці велика пробка

У Києві 3 лютого на Великій Кільцевій дорозі зіткнулися дві фури.
Про повідомляє Київ Зараз в Telegram.
"Перекрито три смуги в бік Жулянського шляхопроводу", – йдеться в повідомленні.
В результаті аварії на місці утворилася пробка.
Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами , У водія під час руху стався інфаркт.
Крім того, в ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.
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