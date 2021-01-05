У Києві зіткнулися відразу п'ять авто: є постраждалі

У напрямку станції метро "Видубичі" утворився затор

У Києві сьогодні на Наддніпрянському шосе сталася ДТП.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Аварія сталася за участю п'яти автомобілів.

"Ускладнений рух від мосту Патона в напрямку станції метро "Видубичі", – йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, в аварії постраждали люди.

У Мережі з'явилося відео з місця аварії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Сумщині автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.

Дивіться відео – на Палладіна сталася ДТП:

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