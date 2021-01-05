У Києві зіткнулися відразу п'ять авто: є постраждалі

У Києві сьогодні на Наддніпрянському шосе сталася ДТП.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.
Аварія сталася за участю п'яти автомобілів.
"Ускладнений рух від мосту Патона в напрямку станції метро "Видубичі", – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, в аварії постраждали люди.
У Мережі з'явилося відео з місця аварії.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на Сумщині автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.
Дивіться відео – на Палладіна сталася ДТП:
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