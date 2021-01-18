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У Києві зіткнулися відразу три автомобілі: є постраждалі (відео)

18 січня, 12:10

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Одному з потерпілих знадобилася допомога медиків

У Києві сьогодні на перехресті вулиць Сержа Лифаря та Крайньої сталося ДТП. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в патрульній поліції Києва, зіткнулися відразу три автомобілі.

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На місці працюють співробітники поліції, вони встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

В даній аварії обійшлося без загиблих. Відомо, що постраждала одна людина, їй знадобилася допомога медиків.

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Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет .

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Київ аварія ДТП поліція

Джерело: Сьогодні

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