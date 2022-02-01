У Києві таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами (фото)

У Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її. Наразі зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від дівчини про те, що на автозаправній станції водій таксі підмішав її знайомій у каву невідомий психотропний препарат, і після того, як вона знепритомніла, відібрав телефон. Потім зловмисник покинув постраждалу біля під'їзду багатоповерхівки та втік.
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В результаті лікарі констатували у жінки гостре медикаментозне отруєння. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.
Зловмисника затримали
За кілька годин злочинця затримала поліція. У нього вилучили телефон потерпілої та таблетки, які він додав у напій.
Як з'ясували правоохоронці, чоловік підвозив пасажирку додому й під приводом нестачі пального заїхав на автозаправну станцію. Там таксист купив каву, пригостив нею жінку, додавши туди сильнодійний препарат. Внаслідок цього пасажирці стало зле і зловмисник відібрав у неї мобільний телефон, а потім залишив біля під'їзду багатоповерхівки непритомною. Постраждалу виявила сусідка й зателефонувала до швидкої та поліції.
Зловмисником виявився іноземець 1997 року народження. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.
Що загрожує злочинцеві?
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, пов'язаний із заподіянням важких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.
У столиці таксист напоїв та пограбував жінку. Фото: ГУНП України
У Києві на Печерську таксист напав із ножем на пасажира
2 серпня у Печерському районі Києва затримали водія таксі за підозрою у ножовому пораненні пасажира.
Інцидент стався на вулиці Парковій. Під час руху у салоні між чоловіками виник конфлікт, під час якого замовник послуги попросив зупинити автомобіль. Чоловіки вийшли надвір і продовжили з'ясовувати стосунки. В результаті таксист поранив ножем стегна та живіт пасажира. У салоні на той момент була жінка, яка й повідомила про злочин.
На місце одразу ж прибули медики та правоохоронці. Патрульні опитали заявника та з'ясували, що між пасажиром та водієм виник конфлікт.
"В результаті чоловік попросив зупинити машину, щоб відмовитися від послуги. Проте інцидент не був вичерпаний і після того, як пасажир разом із дружиною та товаришем покинули салон. Сварка переросла у бійку, під час якої один з учасників отримав ножові поранення стегон і живота. Відразу після скоєного водій таксі сів у автомобіль і поїхав у невідомому напрямку", – повідомили у поліції.
Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника та затримали його. Ним виявився 35-річний іноземець. У салоні іномарки провели обшук та вилучили ніж зі слідами крові – його направили на експертизу.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.