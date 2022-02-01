У Києві таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами (фото)

Після того як жінка знепритомніла, чоловік відібрав телефон. Потім зловмисник покинув постраждалу біля під'їзду багатоповерхівки та втік

У столиці таксист жорстоко напав на 32-річну жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її. Наразі зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі

До поліції надійшло повідомлення від дівчини про те, що на автозаправній станції водій таксі підмішав її знайомій у каву невідомий психотропний препарат, і після того, як вона знепритомніла, відібрав телефон. Потім зловмисник покинув постраждалу біля під'їзду багатоповерхівки та втік.

В результаті лікарі констатували у жінки гостре медикаментозне отруєння. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Зловмисника затримали

За кілька годин злочинця затримала поліція. У нього вилучили телефон потерпілої та таблетки, які він додав у напій.

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Як з'ясували правоохоронці, чоловік підвозив пасажирку додому й під приводом нестачі пального заїхав на автозаправну станцію. Там таксист купив каву, пригостив нею жінку, додавши туди сильнодійний препарат. Внаслідок цього пасажирці стало зле і зловмисник відібрав у неї мобільний телефон, а потім залишив біля під'їзду багатоповерхівки непритомною. Постраждалу виявила сусідка й зателефонувала до швидкої та поліції.

Зловмисником виявився іноземець 1997 року народження. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Що загрожує злочинцеві?

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, пов'язаний із заподіянням важких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.

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У столиці таксист напоїв та пограбував жінку. Фото: ГУНП України

У Києві на Печерську таксист напав із ножем на пасажира

2 серпня у Печерському районі Києва затримали водія таксі за підозрою у ножовому пораненні пасажира.

Інцидент стався на вулиці Парковій. Під час руху у салоні між чоловіками виник конфлікт, під час якого замовник послуги попросив зупинити автомобіль. Чоловіки вийшли надвір і продовжили з'ясовувати стосунки. В результаті таксист поранив ножем стегна та живіт пасажира. У салоні на той момент була жінка, яка й повідомила про злочин.