У Києві тріснув ще один міст (фото)

Як виявилося, тріщина ще восени була помічена комунальними службами

Кияни обговорюють в соціальних мережах фото тріщини, яка з'явилися на конструкції мосту на столичних Нивках. Вона утворилася на нижній частині конструкції, його балках. Кияни критикують ремонт, який не так давно зробили на цьому мосту.

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Як пояснило сайту "Сьогодні" джерело в КМДА, утворилася тріщина ще восени і була помічена комунальними службами, які стежать за станом столичних мостів.

"Дефект на балках моста на Нивках був виявлений ще восени. Підряднику був відправлений відповідний лист із претензією про необхідність проведення гарантійного ремонту. Оскільки зараз зима і виконувати такі роботи не дозволяє погода, то ремонт проведуть навесні. Буде зроблений гарантійний ремонт моста, повністю за кошти тієї організації, яка виконувала його ремонт і допустила такі дефекти", – пояснили нам експерти.

Тріщина не впливає на всю конструкцію мосту. І рух транспорту по ньому перекривати не планують. Ремонтні роботи займуть декілька годин і скоріше за все без обмеження руху.

Раніше ми писали, що скло на мосту Кличко знову тріснуло.

Нагадаємо, буквально відразу після відкриття зі скляною підлогою на мосту почалися проблеми – помітили перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. У той же час мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

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