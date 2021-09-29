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У Києві біля посольства РФ гаряче: запалили фаєри (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
29 вересня, 12:07
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Активісти прийшли нагадати, що в російських в'язницях перебуває як мінімум 118 українських політв'язнів
У Києві під посольством РФ пройшла акція на підтримку українських в'язнів Кремля. Колаж: "Сьогодні"
У Києві під посольством РФ пройшла акція на підтримку українських в'язнів Кремля. Колаж: "Сьогодні"

У Києві 29 вересня кілька десятків активістів організували акцію під посольством Російської Федерації. Її метою стала підтримка всіх українців-в'язнів Кремля.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Дмитро Горідійчук з місця подій.

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Для залучення уваги учасники запалили фаєри.

Під російське представництво прийшло кілька десятків людей. В руках вони тримали державні та кримськотатарські прапори, плакати з написом: "Свободу політичним в'язням!".

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Активісти підкреслили, що прийшли з метою нагадати, що в катівнях російських в'язниць перебуває як мінімум 118 українських політв'язнів і вони потребують свободи.

"Ми вибрали цю дату, тому що вона символічна. Наших людей на окупованих територіях катують, садять, репресують. Вчора в Криму провели обшуки у мами українського добровольця Олега Кравцова.

Нарімана Джелялова тримають в ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями. Українського політв'язня Олега Приходько дочка не може знайти вже кілька місяців", – зазначив один з організаторів.

Тримають в одній із найгірших камер

Раніше ми повідомляли, що заарештований заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль знаходиться в найгірших умовах з усіх фігурантів "справи про диверсію на газопроводі".

Вона посилається на слова свого підзахисного Азіза Ахтемова, який також проходить у даній справі.

"Наріман Джелялов знаходиться в спецблоці і в його камері дуже сиро. З розмов співкамерників він зрозумів, що камера, де утримують Джелялова, вважається однією з найгірших в СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Звинувачення Джелялова

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Раніше ми повідомляли, що в ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова
Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.

"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії", – йдеться в заяві російських слідчих.

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