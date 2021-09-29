У Києві біля посольства РФ гаряче: запалили фаєри (відео)

Активісти прийшли нагадати, що в російських в'язницях перебуває як мінімум 118 українських політв'язнів

У Києві під посольством РФ пройшла акція на підтримку українських в'язнів Кремля. Колаж: "Сьогодні"

У Києві 29 вересня кілька десятків активістів організували акцію під посольством Російської Федерації. Її метою стала підтримка всіх українців-в'язнів Кремля.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Дмитро Горідійчук з місця подій.

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Для залучення уваги учасники запалили фаєри.

Під російське представництво прийшло кілька десятків людей. В руках вони тримали державні та кримськотатарські прапори, плакати з написом: "Свободу політичним в'язням!".

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Активісти підкреслили, що прийшли з метою нагадати, що в катівнях російських в'язниць перебуває як мінімум 118 українських політв'язнів і вони потребують свободи.

"Ми вибрали цю дату, тому що вона символічна. Наших людей на окупованих територіях катують, садять, репресують. Вчора в Криму провели обшуки у мами українського добровольця Олега Кравцова. Нарімана Джелялова тримають в ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями. Українського політв'язня Олега Приходько дочка не може знайти вже кілька місяців", – зазначив один з організаторів.

Тримають в одній із найгірших камер

Раніше ми повідомляли, що заарештований заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль знаходиться в найгірших умовах з усіх фігурантів "справи про диверсію на газопроводі".

Вона посилається на слова свого підзахисного Азіза Ахтемова, який також проходить у даній справі.

"Наріман Джелялов знаходиться в спецблоці і в його камері дуже сиро. З розмов співкамерників він зрозумів, що камера, де утримують Джелялова, вважається однією з найгірших в СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Звинувачення Джелялова

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Раніше ми повідомляли, що в ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.