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У Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро (оновлено)

12 травня, 20:49

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Бригада медиків швидко приїхала на місце НП

У Києві 12 травня в переході на станції метро "Лісова" у жінки почалися пологи. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.

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Так, пологи почалися прямо в підземному переході, який веде до станції метрополітену "Лісова".

За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду "швидкої допомоги". Медиків чекали вісім хвилин.

На світ з'явився хлопчик. А його мама мешканка Броварів. Її відразу ж відвезли до броварської лікарні.

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Радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон зазначила, що 2014 року пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівники метро і поліцейські.

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Раніше ми писали, як в Києві у 37-річної жінки лікар приймав пологи по телефону.

Також ми писали про те, як жінка народила дитину на борту літака і отримала подарунок.

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