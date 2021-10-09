Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
👊 Ф'юрі - Уайлдер: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві розбився автобус з пасажирами: багато постраждалих, відео (оновлено)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 жовтня, 23:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса і легковика – що відомо про аварію
У Києві автобус потрапив в ДТП
У Києві автобус потрапив в ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці, де раніше сталася ДТП за участю відомого актора, на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" маршрутний автобус №322 Київ – Бровари зіткнувся з легковиком. На момент ДТП у маршрутці були пасажири, постраждали мінімум сім людей.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Реклама

Зазначається, що після ДТП маршрутка відлетіла в стовп і буквально розкололася об нього.

"Звук удару було чути аж на метро "Чернігівська". У салоні їхали пасажири. Багато постраждалих", – йдеться у публікації.

Реклама
Фото: Патрульна поліція

Що відомо про постраждалих?

У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії двоє осіб загинули, проте "Сьогодні" правоохоронці спростували цю інформацію – поки жертв немає. Постраждали щонайменше семеро осіб.

Як пишуть "Вартові Еспрессо", Volkswagen Passat під час ДТП зачепив ще й попутний кросовер Toyota. За їхніми даними, водій Volkswagen госпіталізований з важкими травмами. Щоб дістати його з понівеченої машини, рятувальникам довелося розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одна з пасажирок у важкому стані.

На місці зараз працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція. Проїзд по цій ділянці ускладнений.

Реклама

Найчастіші причини ДТП

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 жовтня 1991. В Києві продовжується демонтаж пам’ятника Володимиру Леніну на Майдані Незалежності...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти