У Києві розбився автобус з пасажирами: багато постраждалих, відео (оновлено)

Поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса і легковика – що відомо про аварію

У Києві автобус потрапив в ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці, де раніше сталася ДТП за участю відомого актора, на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" маршрутний автобус №322 Київ – Бровари зіткнувся з легковиком. На момент ДТП у маршрутці були пасажири, постраждали мінімум сім людей.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Реклама

Зазначається, що після ДТП маршрутка відлетіла в стовп і буквально розкололася об нього.

"Звук удару було чути аж на метро "Чернігівська". У салоні їхали пасажири. Багато постраждалих", – йдеться у публікації.

Реклама

Фото: Патрульна поліція

Що відомо про постраждалих?

У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії двоє осіб загинули, проте "Сьогодні" правоохоронці спростували цю інформацію – поки жертв немає. Постраждали щонайменше семеро осіб.

Як пишуть "Вартові Еспрессо", Volkswagen Passat під час ДТП зачепив ще й попутний кросовер Toyota. За їхніми даними, водій Volkswagen госпіталізований з важкими травмами. Щоб дістати його з понівеченої машини, рятувальникам довелося розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одна з пасажирок у важкому стані.

На місці зараз працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція. Проїзд по цій ділянці ускладнений.

Реклама

Найчастіші причини ДТП