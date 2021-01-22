У Києві в переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фото)

Про постраждалих не повідомляється

У Києві сьогодні, 22 січня, в підземному переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля.

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Про це повідомляє Київ.Зараз в Telegram.

"У" Трубе "- підземному переході на Майдані Незалежності – обвалилася стеля" , – пишуть у Мережі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Чому так сталося, невідомо. Інформація уточнюється.

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У КМДА зазначили, що причини інциденту з'ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району. Один з входів в перехід на Майдані тимчасово закритий.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на будівництві хлопець отримав удар струмом, упав із риштування і помер. Йому був 21 рік.

Крім того, нещодавно в Полтаві на будівництві обрушилося риштування, постраждали робітники.

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