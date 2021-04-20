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Добре, що не на голову: в Києві на Оболоні впала стеля в підземному переході (фото)

20 квітня, 15:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці НП вже працюють співробітники Оболонського ДЕУ, а місце огородили червоною стрічкою

У підземному переході на станції метро Оболонь зі стелі обвалилася частина бетонної конструкції.

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Про це повідомляє Київ Сейчас в Telegram, опублікувавши фото з місця події.

"Начебто без постраждалих. Поки невідомо, чи перекриють перехід. Так що акуратніше там", – підписали фото в Мережі.

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У Київському метрополітені нам повідомили, що цей підземний перехід не перебуває у них на балансі. Причинами обвалення стелі займається районне дорожньо-експлуатаційне управління "Київавтодору".

У комунальній корпорації відзначають, що на місці вже працюють співробітники Оболонського ДЕУ, а місце, де сталася НП огороджено.

"У підземному переході стався не обвал бетону, там залишилася частина штукатурки і захисний шар бетону. Ремонтні роботи будуть виконані найближчим часом", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Київавтодор".

Раніше ми писали, що в Києві в переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на будівництві хлопець отримав удар струмом, впав з риштування і помер. Йому був 21 рік.

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Київ метро перехід оболонь київавтодор обрушилося

Джерело: Сьогодні

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