У Києві в підвалі багатоповерхівки "живцем заварили" кішку з кошенятами (фото)

У підвалі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Бойченка, 2/6 у Києві співробітники ЖЕКу встановили ґрати, "заваривши" тим самим кішку з кошенятами.
Про це повідомив киянин Віктор Шевченко в Facebook, опублікувавши фото.
За його словами, він за допомогою лома спробував звільнити тварину. А також має намір звернутися в правоохоронні органи і до влади зі скаргою.
"А поки потрібно звідти рятувати кішку з кошенятами. Ця істота не дає це зробити", – пише Віктор.
Виявилося він мав на увазі чоловіка, який говорить на відео про те, що підвал був продезінфікований, оскільки люди страждали від навали тарганів, після чого була встановлена решітка.
Раніше ми писали, що курка несподівано прихистила трьох осиротілих кошенят.
Також нагадаємо, що в Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.
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