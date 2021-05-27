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У Києві в підземному переході на Маяковського помер чоловік: що сталося (відео)

27 травня, 14:45

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Поліція наразі встановлює особу чоловіка

У Києві сьогодні сталася трагедія – помер чоловік. У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що він впав, коли спускався сходами в підземний перехід на проспекті Маяковського.

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За словами правоохоронців, на тілі не виявлено слідів насильницької смерті.

"Зараз ми встановлюємо особу чоловіка, на вигляд це літня людина. Свідки бачили, як він спускався вниз і впав не втримавшись на сходинках. Причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи", – повідомили в поліції Деснянського району.

Раніше ми писали, що в Києві помер підліток, батьки якого померли від COVID-19. Хлопець пішов з дому в Фастівському районі, залишивши в соцмережах повідомлення про те, що має намір покінчити життя самогубством.

Як стало відомо, батьки 15-річного Дениса померли недавно від COVID-19. У них залишилося 12 дітей.

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