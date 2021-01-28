У Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця (фото, відео)

У Києві поліція встановлює обставини смерті військовослужбовця, тіло якого знайшли в річці.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.
У поліцію Києва звернулася мешканка Вінницької області із заявою про зникнення її сина. На початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок. Завдяки записам камер відеоспостереження встановили місце, де чоловік проводжав на поїзд своїх друзів по службі, а після цього він зник.
"Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території", – каже начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак.
В результаті, ми знайшли в воді тіло 25-річного хлопця. За даним фактом відкрили кримінальне провадження – за умисне вбивство.
Поліцейські продовжують встановлювати обставини події.
Раніше ми вже писали про те, що поліція затримала підозрюваних у вбивстві 23-річного військовослужбовця в Харківській області .
Як повідомлялося, в Харківській області 30 липня на території військової частини в місті Лозова було виявлено тіло 23-річного солдата з перерізаним горлом.
Дивіться сюжет – в Києві запобігли вбивству співробітника СБУ:
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