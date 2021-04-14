Русский
$ 28,02
33,32
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві в річці виявили тіло жінки (фото)

14 квітня, 13:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин смерті

У Києві рятувальники витягли тіло жінки з річки біля Південного моста.

Реклама

Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Так, надійшло повідомлення, що в районі вулиці Садової, 43 в Дарницькому районі у воді знаходиться тіло людини.

"Рятувальники на відстані 20 м від берега у воді виявили тіло жінки. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку", - йдеться в повідомленні.

В тренді
Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

Реклама

Раніше ми писали, що в київській річці виявили труп без голови, рук і ніг.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рятувальники жінки тіло південний міст ДСНС

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті
Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совістіУкраїна
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)Надзвичайні події
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)Надзвичайні події
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиків
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиківНадзвичайні події
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загиблі
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загибліНадзвичайні події
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти