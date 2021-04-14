У Києві в річці виявили тіло жінки (фото)

За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин смерті

У Києві рятувальники витягли тіло жінки з річки біля Південного моста.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Так, надійшло повідомлення, що в районі вулиці Садової, 43 в Дарницькому районі у воді знаходиться тіло людини.

"Рятувальники на відстані 20 м від берега у воді виявили тіло жінки. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в київській річці виявили труп без голови, рук і ніг.

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