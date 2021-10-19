У Києві в результаті пожежі в житловому будинку загинуло двоє людей (фото, відео)

Причини і обставини даної пожежі встановлюють правоохоронні органи

У Києві сьогодні, 19 жовтня, сталася пожежа на вулиці Семашка, 21 у Святошинському районі. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва в Facebook.

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Займання сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

"Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Об 11:21 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:45 – ліквідовано. В ході гасіння було виявлено тіла двох загиблих осіб, чоловіка та жінки", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники виявили в квартирі тіла загиблих / Фото: ГСЧС

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На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.

Причини і обставини даної пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Ексклюзивні подробиці

Як розповів кореспондент "Сьогодні", загинули двоє літніх людей. Рятувальникам довелося зрізати двері в квартирі, в якій була пожежа.

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За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замикання.

Як кажуть сусіди, загинув професор, який 60 років пропрацював в системі академії наук України. Він працював дистанційно. Чоловікові був 91 рік, а жінці – 86.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 60 784 загоряння, 1 168 чоловік загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.

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