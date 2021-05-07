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У Києві в ТЦ Silver Breeze загорівся паркінг: подробиці (оновлено)

7 травня, 20:14

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місці події працювали рятувальники

У Києві 7 травня в ТЦ Silver Breeze на Березняках загорівся підземний паркінг. Всіх в терміновому порядку евакуювали на вулицю.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва, евакуацію дійсно провели через пожежу на паркінгу ТЦ.

"Пожежники провели розвідку в задимленому приміщенні. На паркінгу загорівся автомобіль. Йде ліквідація загоряння", – повідомили в ДСНС Києва.

За інформацією рятувальників, в підземному паркінгу на -1 поверсі горів автомобіль Lexus. Щоб попередити поширення вогню на інші автомобілі, автомобіль довелося відкатити і тільки після цього приступити до гасіння пожежі.

До ліквідації пожежі було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

"Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає", - пишуть в ГСЧС.

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Причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок в приватному секторі, в якому знаходиться готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

Також раніше в Одесі горіла висотка, є жертва.

Дивіться відео пожежі в Вінниці:

Відео: ДСНС

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