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У Києві водій автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 20:43
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На місце інциденту викликали правоохоронців та медиків
ДТП сталася у вечірню пору/Колаж: Сьогодні
ДТП сталася у вечірню пору/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно водій автомобіля влаштував масштабну ДТП, знову сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.

Про це повідомляють у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео можна побачити, що він без свідомості. На місце інциденту викликали поліцію та швидку допомогу.

ДТП на вкраденій автівці

У Києві поліція затримала працівника автомийки за викрадення автомобіля клієнта. Він вирішив покататися на Tesla, взявши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. В результаті влаштував ДТП.

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Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі — прилад Драгер показав 2.36 проміле.

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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