У Києві водій пив пиво за кермом маршрутки – відео

В Комунальній службі перевезень пояснили, що маршрутка працює нелегально, тому такий інцидент не здивував

У Києві водій маршрутки пив пиво перед під час роботи. Очевидці зняли відео, як чоловік вживав алкоголь прямо в салоні громадського транспорту.

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Відповідний запис опублікував dtp.kiev.ua.

За словами пасажирів, в автобусі сильно смердить перегаром.

У Комунальній службі перевезень КМДА пояснили "Сьогодні", що маршрутка №529 (проспект Маяковського – село Бортничі) працює нелегально і не дивно, що водії прямо за кермом п'ють пиво. До речі, вартість проїзду – 10 гривень.

"З перевізником на даному маршруті №529 немає договору. Тобто, і водії і сам маршрут працюють нелегально. Патрульна поліція Києва двічі виїжджала, щоб припинити роботу перевізника, але вони продовжують возити пасажирів", – пояснили в Комунальній службі перевезень КМДА.

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У КМДА додали, що конкурс на право перевозити пасажирів відбудеться 26 червня, тоді стане відомо, хто отримає право працювати на цьому маршруті.

Нагадаємо, раніше патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який віз пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що він п'яний.

Крім того, такий випадок був у Дніпрі. Патрульні помітили, що водій транспортного засобу порушив правила і зупинили його, чоловік опинився під градусом.