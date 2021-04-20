У Києві водій маршрутки побився з копами (фото, відео)

У поліції розповіли, що водій скоїв правопорушення, але яке саме поки невідомо

У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, НП сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

"Патрульні поліцейські братаються з водієм маршрутки. Причина виникнення контакту невідома, але очевидно їм не скучно разом", – пишуть в Мережі.

Реклама

На відео, опублікованому в інтернеті видно, що водій в крові і у нього розірваний одяг.

Водій маршрутки №720, яка їхала в Боярку, каже, що їх зупинили і почали перевіряти пропуску у пасажирів.

Реклама

Він не встиг розповісти, що сталося, як патрульні повели його.

В патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" факт бійки між водієм маршрутки та патрульними підтвердили.

Наразі слідчо-оперативна група оформляє дану подію.

Реклама

Кажуть, що водій скоїв правопорушення, але яке саме не уточнюють.

"Всю інформацію про цей інцидент ми озвучимо пізніше і надамо відео з камер патрульних", – повідомили нам патрульній поліції Києва.

Раніше ми писали, що кривава бійка в магазині на Харківщині потрапила на камеру.

Також повідомлялося, що нацгвардейци влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама