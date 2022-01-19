У Києві водій на великій швидкості зніс припарковані авто (відео)

Чому він здійснив небезпечний маневр на дорозі наразі невідомо

Водій іномарки залишився живим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Цвєтаєвої, 3 сталася дивна ДТП. Водій на автомобілі Skoda розігнався та в'їхав у припарковані машини на узбіччі дороги.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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"Якийсь псевдо-гонщик на Skoda вирішив виконати свій найкращий у житті трюк. Не вийшло. Або вийшло, хто його знає, що в тій порожній голові було", – пишуть у Мережі.

У ролику, знятому на реєстратор, видно, що водій залишився живим. В авто було кілька пасажирів. Усі вони вийшли з машини одразу після зіткнення.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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