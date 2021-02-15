У Києві водій під наркотиками в'їхав в авто Муніципальної охорони (фото)

На парковці в Дарницькому районі у невідомого, який скоїв ДТП, виявили наркотики.
Про це повідомляє Державна охорона Києва в Facebook.
Чоловік намагався розвернутися, і пошкодив автомобіль групи швидкого реагування. До приїзду поліції стало помітно, що чоловік дивно поводиться.
"Чоловік заводив електронний годинник, знімав взуття та шкарпетки і надягав їх знову", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські провели обшук і знайшли 70 таблеток метадону, мачете і інші речі.
Водія направили на медичну експертизу і склали відповідні матеріали.
Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники затримали 71-річну жінку з наркотиками . Службова собака пронюхали дві пляшки "травички". Жінку передали правоохоронним органам.
Також нагадаємо, під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики . Вони торгували альфа PVP, каннабісом і таблетками екстазі в Telegram-каналі.
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