У Києві водій під наркотиками в'їхав в авто Муніципальної охорони (фото)

До приїзду поліції стало помітно, що чоловік дивно поводиться

На парковці в Дарницькому районі у невідомого, який скоїв ДТП, виявили наркотики.

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Про це повідомляє Державна охорона Києва в Facebook.

Чоловік намагався розвернутися, і пошкодив автомобіль групи швидкого реагування. До приїзду поліції стало помітно, що чоловік дивно поводиться.

"Чоловік заводив електронний годинник, знімав взуття та шкарпетки і надягав їх знову", – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські провели обшук і знайшли 70 таблеток метадону, мачете і інші речі.

Водія направили на медичну експертизу і склали відповідні матеріали.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники затримали 71-річну жінку з наркотиками . Службова собака пронюхали дві пляшки "травички". Жінку передали правоохоронним органам.

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Також нагадаємо, під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики . Вони торгували альфа PVP, каннабісом і таблетками екстазі в Telegram-каналі.

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