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У Києві водій Toyota розбив 10 авто та втік (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 12:57
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Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік
У Києві сталася ДТП
У Києві сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Подільському районі Києва на вулиці Вишгородській, 45 водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару.

Про це пишуть Telegram-канали "ДТП Київ" і "Київ Оперативний".

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ДТП сталося неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, порушник їхав на транзитних номерами. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.

На місці події були медики, поліція та рятувальники.

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Під Києвом поїзд збив на смерть жінку

Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний поїзд збив жінку, яка переходила переїзд та не помітила транспорту.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють вік загиблої. На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів та мобільного телефону", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Київської області.

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