У Києві водій Toyota розбив 10 авто та втік (фото, відео)

У Подільському районі Києва на вулиці Вишгородській, 45 водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару.
Про це пишуть Telegram-канали "ДТП Київ" і "Київ Оперативний".
ДТП сталося неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, порушник їхав на транзитних номерами. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.
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На місці події були медики, поліція та рятувальники.
Під Києвом поїзд збив на смерть жінку
Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний поїзд збив жінку, яка переходила переїзд та не помітила транспорту.
"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють вік загиблої. На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів та мобільного телефону", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Київської області.
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