У Києві водій трамвая знепритомнів під час руху: що сталося

Кабіни цих трамваїв не передбачають ніяких систем вентиляції – там навіть немає кватирки

Трамвай №28. Фото: Дарницькі вісті/Facebook

Кияни обговорюють в соціальних мережах НП з водієм трамвая №28. Пишуть, що через пекучу спеку, водій трамвая знепритомнів просто під час руху по маршруті. "Сьогодні" з'ясували, що відбулося насправді.

Що сталося?

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Інцидент стався 23 червня в Києві в трамваї з бортовим номером 5639. Його водій знепритомнів прямо під час руху по маршруту.

Все сталося через спеку – в кабіні водія стояла висока температура в +47 градусів. Водієві допомогла прийти в себе колега з зустрічного трамвая – за допомогою таблеток і води.

Фото: Дарницькі вести / Facebook

Що кажуть транспортники

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що такий інцидент стався на маршруті №28, але їх водій не втрачав свідомості.

"Водієві стало погано під час роботи, свідомість він не втрачав. У нас діє правило, що при перших симптомах нездужання або поганого самопочуття, особливо в літню спеку, вагоновод повинен негайно зупинити рух, проінформувати диспетчера, прийняти ліки. Такого водія знімають з лінії. Таки сталося і з водієм трамвая №28. Але сьогодні він вже відчуває себе нормально і знову вийшов на роботу", – повідомили сайту "Сегодня" в КП "Київпастранс".

Фото: Дарницькі вести / Facebook

Душогубка без кватирки

НП подія сталася в трамваї Tatra. У "Київпастрансі" погоджуються, що кабіна в ньому може локально нагріватися до +47 градусів, якщо трамвай перебувати під прямими променями сонця. Але, на жаль, змінити нічого не можуть, така конструкція трамвая.

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Кабіни цих трамваїв не передбачають ніяких систем вентиляції. В кабіні трамваїв Tatra навіть немає кватирки, щоб пустити свіже повітря. Немає і кондиціонерів. Водії трамваїв рятуються тим, що відкривають двері. Але, як бачимо, це їх не рятує від спеки.

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