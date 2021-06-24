У Києві водій трамвая знепритомнів під час руху: що сталося

Трамвай №28. Фото: Дарницькі вісті/Facebook
Кияни обговорюють в соціальних мережах НП з водієм трамвая №28. Пишуть, що через пекучу спеку, водій трамвая знепритомнів просто під час руху по маршруті. "Сьогодні" з'ясували, що відбулося насправді.
Що сталося?
Інцидент стався 23 червня в Києві в трамваї з бортовим номером 5639. Його водій знепритомнів прямо під час руху по маршруту.
Все сталося через спеку – в кабіні водія стояла висока температура в +47 градусів. Водієві допомогла прийти в себе колега з зустрічного трамвая – за допомогою таблеток і води.
Що кажуть транспортники
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що такий інцидент стався на маршруті №28, але їх водій не втрачав свідомості.
"Водієві стало погано під час роботи, свідомість він не втрачав. У нас діє правило, що при перших симптомах нездужання або поганого самопочуття, особливо в літню спеку, вагоновод повинен негайно зупинити рух, проінформувати диспетчера, прийняти ліки. Такого водія знімають з лінії. Таки сталося і з водієм трамвая №28. Але сьогодні він вже відчуває себе нормально і знову вийшов на роботу", – повідомили сайту "Сегодня" в КП "Київпастранс".
Душогубка без кватирки
НП подія сталася в трамваї Tatra. У "Київпастрансі" погоджуються, що кабіна в ньому може локально нагріватися до +47 градусів, якщо трамвай перебувати під прямими променями сонця. Але, на жаль, змінити нічого не можуть, така конструкція трамвая.
Читайте також: У місто прийшла спека. У Києві ввели заборону на в'їзд вантажівок
Кабіни цих трамваїв не передбачають ніяких систем вентиляції. В кабіні трамваїв Tatra навіть немає кватирки, щоб пустити свіже повітря. Немає і кондиціонерів. Водії трамваїв рятуються тим, що відкривають двері. Але, як бачимо, це їх не рятує від спеки.
Раніше ми також писали, яку погоду прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики до кінця літа.