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У Києві звели сцену до Дня Незалежності на місці поховання (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 14:53
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Дана братська могила, біля Маріїнського палацу, знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток
Сцена на місці могили. Фото: колаж "Сьогодні"
Сцена на місці могили. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на братській могилі встановили сцену для концерту до Дня Незалежності України. Це обурило користувачів в Мережі.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, опублікувавши фото в Facebook.

За його словами, проблема навіть не в формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років.

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"Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", – написав він.

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Сцена біля Маріїнського палацу. Фото: Володимир Прокопів/Facebook
Сцена біля Маріїнського палацу. Фото: Володимир Прокопів/Facebook

Що готують до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україні вперше доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика.

22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

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