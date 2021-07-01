Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві спалахнула пожежа – горить будівля супермаркету (відео)

1 липня 2021 20:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Святошинському районі сталося загоряння на площі 20 квадратних метрів

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, в Києві на бульварі Кольцова горить будівля одного з супермаркетів.

Реклама

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Супермаркет знаходиться в одному з багатоповерхівок Святошинського району. Перелякані жителі вибігли зі своїх квартир – спостерігають з вулиці за гасінням пожежі.

На відео з місця видно, що в небо піднімається густий дим, все палає.

Фото: пресслужба ДСНС Києва
Реклама

Фото: пресслужба ДСНС Києва

"На місце події були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що загоряння сталося в прибудові до магазину, з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Пожежники відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей", – повідомили в ДСНС.

Фото: пресслужба ДСНС Києва

Фото: пресслужба ДСНС Києва

Рятувальники о 19:48 локалізували загоряння на площі 20 кв. м, а о 20:07 його ліквідували. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Реклама

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Не пропусти!
Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції

Причину виникнення пожежі встановлять правоохоронні органи.

Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

Реклама

Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

Нагадаємо, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відео
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відеоНадзвичайні події
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждаліНадзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)Транспорт
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)Надзвичайні події
Підпалив людину, щоб приховати вбивство: подробиці потужного вибуху в Білогородці (фото, відео)
Підпалив людину, щоб приховати вбивство: подробиці потужного вибуху в Білогородці (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти