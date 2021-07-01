У Києві спалахнула пожежа – горить будівля супермаркету (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 1 липня, в Києві на бульварі Кольцова горить будівля одного з супермаркетів.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Супермаркет знаходиться в одному з багатоповерхівок Святошинського району. Перелякані жителі вибігли зі своїх квартир – спостерігають з вулиці за гасінням пожежі.
На відео з місця видно, що в небо піднімається густий дим, все палає.
Фото: пресслужба ДСНС Києва
"На місце події були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що загоряння сталося в прибудові до магазину, з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Пожежники відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей", – повідомили в ДСНС.
Фото: пресслужба ДСНС Києва
Рятувальники о 19:48 локалізували загоряння на площі 20 кв. м, а о 20:07 його ліквідували. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Фото: dtp.kiev.ua
Причину виникнення пожежі встановлять правоохоронні органи.
Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"
Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"
Нагадаємо, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.
Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.