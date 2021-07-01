У Києві спалахнула пожежа – горить будівля супермаркету (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, в Києві на бульварі Кольцова горить будівля одного з супермаркетів.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Супермаркет знаходиться в одному з багатоповерхівок Святошинського району. Перелякані жителі вибігли зі своїх квартир – спостерігають з вулиці за гасінням пожежі.

На відео з місця видно, що в небо піднімається густий дим, все палає.

Реклама Фото: пресслужба ДСНС Києва

"На місце події були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що загоряння сталося в прибудові до магазину, з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Пожежники відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей", – повідомили в ДСНС.

Фото: пресслужба ДСНС Києва

Рятувальники о 19:48 локалізували загоряння на площі 20 кв. м, а о 20:07 його ліквідували. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Причину виникнення пожежі встановлять правоохоронні органи.

Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

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Фото: Юлія Біляченко/"Сьогодні"

Нагадаємо, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.