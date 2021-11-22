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У Києві спалахнула пожежа в інституті (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 13:24
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Причину встановлюватимуть правоохоронці
У Києві сталася пожежа в інституті автоматики. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сталася пожежа в інституті автоматики. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 22 листопада, у Києві на вулиці Нагірній, 22 спалахнуло приміщення Київського інституту автоматики. На місце НП прибули рятувальники.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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Подробиці НП

"В інституті автоматики за попередньою інформацією сталося займання у приміщенні на 4-му поверсі, площа – 50 кв. м", – сказала "Сьогодні" спікер столичного управління ДСНС Світлана Водолага.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працюють вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Жертв та постраждалих немає.

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У Києві загорілася новобудова

Також у Києві на проспекті Правди, 67, сталася пожежа у новобудові ЖК "Нивки Парк". Там спалахнули електрощитові з 5-го по 16-й поверх.

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Як нам стало відомо, дзвінок про пожежу надійшов об 11:03 у новобудові на проспекті Правди, 67.

"Загорілися електрощитові з 5-го по 16-й поверх. Нині на місці 11 одиниць пожежної техніки, 35 рятувальників. Вогонь гасять за допомогою дев'яти порошкових вогнегасників. Проводиться перевірка квартир. Вже евакуйовано 37 осіб, зокрема одну дитину", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Пожежу рятувальники ліквідували о 12:07.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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